تعيين محمد منير سفيرا للجنة الأولمبية المصرية

في استمرار لحالة الحراك التي أحدثها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس، رئيس اللجنة ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، قرر المجلس اختيار محمد منير "الكينج" سفيرًا للجنة الأولمبية المصرية.

وقام المهندس ياسر إدريس بتقليد الفنان الكبير محمد منير القلادة الأولمبية وسط أجواء مميزة، بحضور المهندس أدهم دهب عضو اللجنة الاقتصادية الأولمبية، والكاتب الصحفي ياسر عبد العزيز رئيس المنظومة الإعلامية باللجنة.

وشهدت اللحظات التي سبقت منح منير قلادة العظماء حديثًا وديًا جمعه مع المهندس ياسر إدريس، تحدث خلاله الكينج عن ارتباطه بالرياضة منذ الصغر، وإيمانه بأنها رسالة سامية تُجسّد قوة ناعمة لنشر قيم الحب والجمال والسلام. وأكد أن نجوم الرياضة وأساطيرها يجسدون الإرادة والتحدي والإصرار وصولًا إلى النجاح.

وأعرب محمد منير عن سعادته الكبيرة باختياره سفيرًا للجنة الأولمبية المصرية، معتبرًا ذلك تقديرًا يعتز به لما تحمله اللجنة من تاريخ عريق. ووجّه الشكر إلى المهندس ياسر إدريس على ثقته، قائلاً: "الرياضة رسالة عظيمة ونبيلة، وأتمنى أن أساهم في تعزيز مفاهيمها الراقية ونشرها من خلال دوري كسفير للحركة الأولمبية".

من جانبه، أكد المهندس ياسر إدريس أن اختيار الكينج جاء تقديرًا لتاريخه الفني الكبير، وشعبيته الواسعة في مختلف أنحاء العالم، وشخصيته الراقية المحبوبة عبر الأجيال.

وأضاف أن اللجنة الأولمبية تؤمن بأن محمد منير يمثل قدوة وقيمة كبيرة للشباب والرياضيين، وسيكون وجهًا مشرفًا في الدور المجتمعي المهم الذي تضطلع به الحركة الأولمبية، من خلال تعزيز التنوع الثقافي، وبناء القيم الإنسانية، وترسيخ مفاهيم السلام والوحدة بين الشعوب. كما سيُسهم في الترويج للحركة الأولمبية المصرية في المؤتمرات والبطولات والمناسبات المختلفة، ودعم المنتخبات الوطنية والرياضيين.