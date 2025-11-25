مباريات الأمس
"فيستون ماييلي" في الهجوم.. تشكيل بيراميدز في مواجهة المقاولون العرب

كتب : محمد خيري

03:57 م 25/11/2025

فريق بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه في مباراة المقاولون العرب، المقرر لها على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 14 من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي -

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - مروان حمدي - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي.

