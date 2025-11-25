"فيستون ماييلي" في الهجوم.. تشكيل بيراميدز في مواجهة المقاولون العرب

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه في مباراة المقاولون العرب، المقرر لها على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 14 من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي -

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - مروان حمدي - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي.