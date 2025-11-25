شيكا تبناه وطلبت منه التجديد.. ماذا قال حازم إمام عن أزمة محمد السيد؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت تقارير صحفية نفاد التذاكر المخصصة لمباراة الجيش الملكي المغربي ونظيره الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الجيش الملكي والأهلي

فريق الجيش الملكي من المقرر أن يستضيف نظيره الأهلي عند التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وذكرت صحيفة البطولة المغربية، عبر تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن تذاكر المباراة نفدت بعد 10 ساعات من إعلان نادي الجيش الملكي طرحها مساء يوم أمس الإثنين.

وبحسب الصحيفة المغربية فهناك 641 ألف شخص ينتظرون دورهم بالموقع الإلكتروني لشراء تذاكر المباراة وبالتالي ستكون المدرجات المخصصة لصاحب الأرض مكتملة باستثناء الجانب المخصص لجماهير الأهلي.

ترتيب فريق الجيش الملكي والأهلي

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أفريقيا بـ 3 نقاط بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز التنزاني الوصيف، فيما يحتل فريق الجيش الملكي المركز الثالث بدون نقاط بفارق الأهداف عن شبيبة القبائل المتذيل للترتيب.

