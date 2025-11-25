عضو مجلس الزمالك: أرض أكتوبر حق أصيل لكل الأجيال القادمة

أكد محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر هي حق أصيل لكل الأجيال القادمة، مشددًا على ثقة المجلس الكاملة في القيادة السياسية من أجل إعادة الحق للنادي في هذا الملف المهم.

وقال طارق في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد عبد الجليل عبر قناة الزمالك إن الراحل محمد صبري كان عنصرًا أساسيًا في بداية تعلق وحب أبناء جيله بنادي الزمالك، مشيرًا إلى أن تكريمه هو أقل ما يمكن تقديمه لشخصية أثرت في وجدان الجماهير.

ووجه عضو مجلس الإدارة الشكر لرموز القلعة البيضاء الذين حرصوا على حضور ليلة تكريم صبري، مضيفًا: "أشكر إدارة العلاقات العامة والمنظومة الإعلامية بالنادي على ما بذلوه من جهد كبير للخروج بحفل يليق بتاريخ محمد صبري".

وكشف طارق أن أبناء الراحل محمد صبري كانوا يرغبون في التواجد بمدرج التالتة يمين وسط جماهير الزمالك، في لقطة تحمل الكثير من الدلالات عن ارتباط الأسرة بالنادي.

وأضاف:“كرة القدم هي أساس شعبية نادي الزمالك، وقيمة النادي تزداد في وجود أبنائه، علينا أن نتحد جميعًا خلف الزمالك، فليس لدينا أي تطلعات شخصية سوى رؤية نادينا في أفضل حال".

واختتم بتأكيد أن مرحلة التكاتف والدعم هي الأهم في هذا التوقيت، من أجل الحفاظ على قيمة الزمالك ومكانته بين كبار الأندية.