"نص مليار جنيه".. الغندور يفجر مفاجأة حول رحيل إمام عاشور لهذا الدوري

"معقول محدش معاه المبلغ ده؟".. تعليق ناري من شوبير على قضية الزمالك الجديدة

شيكا تبناه وطلبت منه التجديد.. ماذا قال حازم إمام عن أزمة محمد السيد؟

أكد تامر بجاتو نجم الأهلي السابق، أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك السابق هو آخر لاعبي الدوري المصري الموهوبين.

وقال بجاتو في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "هناك أرقام مبالغ فيها للاعبي الدوري المصري الممتاز وأتمنى تطبيق قانون اللعب المالي النظيف".

وأضاف : "لو أطبق اللعب المالي النظيف في مصر، هيكون أعلى لاعب بياخد مليون جنيه حتى ولو في الأهلي، لأن النادي هيكون مرتبط بسقف معين".

وتابع: "مفيش لاعب فلتة حاليا في الدوري المصري، وكان اخر حاجه شيكابالا لكن دلوقتي الكل شبه بعض، ممكن فيه حته زياده هو إمام عاشور".

وواصل: "مروان عطية هو الآخر من افضل اللاعبين اللي ممكن يكون فيه حته زياده، ولو شيلناه من الملعب الأهلي يخسر".