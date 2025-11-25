مباريات الأمس
"شيكابالا أخرهم".. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة صادمة بشأن رواتب اللاعبين

كتب : محمد خيري

11:15 ص 25/11/2025
أكد تامر بجاتو نجم الأهلي السابق، أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك السابق هو آخر لاعبي الدوري المصري الموهوبين.

وقال بجاتو في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "هناك أرقام مبالغ فيها للاعبي الدوري المصري الممتاز وأتمنى تطبيق قانون اللعب المالي النظيف".

وأضاف : "لو أطبق اللعب المالي النظيف في مصر، هيكون أعلى لاعب بياخد مليون جنيه حتى ولو في الأهلي، لأن النادي هيكون مرتبط بسقف معين".

وتابع: "مفيش لاعب فلتة حاليا في الدوري المصري، وكان اخر حاجه شيكابالا لكن دلوقتي الكل شبه بعض، ممكن فيه حته زياده هو إمام عاشور".

وواصل: "مروان عطية هو الآخر من افضل اللاعبين اللي ممكن يكون فيه حته زياده، ولو شيلناه من الملعب الأهلي يخسر".

شيكابالا الزمالك الأهلي تامر بجاتو الدوري المصري

