"خلصوا موضوع مستحقاتي".. شوبير يكشف موقف محترف الأهلي من الشكوى

كتب : محمد خيري

11:53 ص 09/02/2026
    أشرف داري
    أشرف داري ومحمد شريف
    سقوط أشرف داري في إحماءات الأهلي
    أشرف داري
    أشرف داري
    أشرف داري وبن شرقي
    أشرف داري وميسي
    أشرف داري من مران الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير تطورات خاصة بعدد من الملفات داخل النادي الأهلي، أبرزها موقف ضم أحمد خالد «كباكا»، من صفوف زد، ولاعب الفريق المغربي أشرف داري.

وأوضح شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، أن أحمد خالد كباكا قرر الاستمرار مع نادي زد خلال الموسم الحالي، لرغبته في المشاركة بشكل أساسي وعدم الجلوس على مقاعد البدلاء.

وأضاف أن نادي زد دخل في مفاوضات لضم محمد شكري، ضمن صفقة تبادلية تقضي بانتقال شكري إلى زد مقابل عودة كباكا إلى الأهلي، إلا أن رفض اللاعب إتمام الصفقة أدى إلى فشلها بشكل نهائي.

وتطرق شوبير للحديث عن موقف المغربي أشرف داري، مؤكدًا أن اللاعب رفض الانضمام إلى أحد الأندية المصرية، قائلًا: "عايزين تسوقوني سوقوني، لكن خلصوا لي موضوع مستحقاتي"، مشيرًا إلى أن اللاعب وافق على رفع اسمه من قائمة الفريق، على أن يحصل على راتبه بشكل منتظم وفقًا لبنود عقده.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن داري لن يتقدم بشكوى ضد النادي الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، طالما أن عقده لا يزال ساريًا والنادي ملتزم بكافة بنوده، متسائلًا: "طالما الحقوق محفوظة والعقد قائم، فلماذا يلجأ اللاعب لتقديم شكوى".

الأهلي أشرف داري أحمد شوبير فريق الأهلي

