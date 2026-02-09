إعلان

119 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة.. الداخلية تضرب المخالفين على الطرق

كتب : علاء عمران

11:59 ص 09/02/2026

مخالفة مرورية - ارشيفية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 119023 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.
كما تم فحص 1415 سائقًا، وتبين إيجابية 55 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة منهم.
وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية على مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة خلال 24 ساعة من ضبط 684 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب، شروط التراخيص، أمن ومتانة)، وفحص 106 سائقين، وتبين إيجابية 6 حالات تعاطٍ للمواد المخدرة، كما تم ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 14 حكمًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

