تحرك من "العمل" بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل

قال بيان صادر عن وزارة العمل، الاثنين، إن الوزارة تواصل تنفيذ حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، في إطار جهودها المستمرة لضبط سوق العمل والتأكد من الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل السيد محمد جبران.

تحرك من العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور

أوضحت "العمل"، بحسب بيانها، أن أعمال التفتيش أسفرت عن تحرير 314 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 94 محضرًا بسبب مخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، فضلًا عن تحرير 7 محاضر لتشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وأعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت الإشراف المباشر لوزير العمل وبالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، نتائج الحملات التي جرى تنفيذها خلال الفترة من 28 يناير وحتى 4 فبراير 2026.

وبينت وزارة العمل، أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 1570 منشأة يعمل بها 31 ألفًا و834 عاملًا، حيث تم توجيه 756 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها، في إطار منح الفرصة القانونية لتصحيح المخالفات وفقًا لأحكام القانون.

وأكدت أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، ويدعم زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

