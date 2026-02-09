تعليم سوهاج يعلن بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية للترم الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عن بدء تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية على نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026، ولمدة 15 يومًا متتالية.

وأكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، ضرورة الالتزام بأقصى درجات الدقة والشفافية أثناء فحص جميع التظلمات في مختلف المواد الدراسية، لضمان حصول كل طالب على حقه، وتصحيح أي أخطاء محتملة حدثت أثناء أعمال التصحيح أو الرصد، مشددًا على أن مرحلة التظلمات تعد ركيزة أساسية من ركائز العدالة التعليمية التي تحرص عليها الوزارة.

وشدد الدكتور محمد السيد على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والشفافية بين جميع الطلاب دون استثناء، مؤكداً حرص المديرية على مصلحة الطلاب بكافة المراحل التعليمية.

ومن جانبه، أشار صفوت الخبيري، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة بسوهاج، إلى مقار تلقي التظلمات، وهي: مدرسة سوهاج الثانوية العسكرية بنين لقطاع وسط، مدرسة السيدة زينب الابتدائية بمدينة جرجا لقطاع الجنوب، ومدرسة اللغات الرسمية بمدينة طهطا لقطاع الشمال.

وأكدت التعليمات المنظمة للتظلمات السماح بدخول الطالب وولي أمره فقط، مع منع الهواتف المحمولة نهائيًا وتركها لدى مسؤول الأمن، وعدم السماح باصطحاب أي مدرس أثناء الاطلاع على أوراق الإجابة.

كما بلغت رسوم التظلم للمادة الواحدة 35 جنيهًا، ويتم سدادها لدى المعاون المالي، على أن تبدأ أعمال الفحص يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الخامسة مساءً. ويُذكر أن مادتي الجبر والهندسة تُعدان مادتين منفصلتين ويُقدم التظلم لكل مادة على حدة وفق القواعد المنظمة.

ودعت لجنة النظام والمراقبة أولياء الأمور إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لتفادي التزاحم، كما أشارت إلى المستندات المطلوبة لتقديم التظلم، وهي: صورة بطاقة الرقم القومي، صورة رقم الجلوس، إيصال سداد رسوم التظلم، وطلب التظلم بعد ملء البيانات، لتقديمها إلى عضو الكنترول المختص لتحديد موعد الاطلاع.