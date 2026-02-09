ما هي منصة "AI.com" التي جذبت ملايين الزوار خلال دقائق من إطلاقها؟

شهدت منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة "AI.com" زيادة هائلة في عدد الزيارات عقب إطلاقها الرسمي، بعدما لفت إعلانها التلفزيوني خلال مباراة السوبر بول أنظار ملايين المشاهدين، متسببا في موجة اهتمام غير مسبوقة على الإنترنت.

وتعود ملكية منصة "AI.com" إلى كريس مارساليك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "Crypto.com"، حيث جرى الكشف عنها رسميا في 8 فبراير عبر إعلان بث خلال الربع الأخير من مباراة سوبر بول 60.

وبحسب تقرير لموقع "mint"، استمر الإعلان لمدة 30 ثانية، وظهر فيه مشهد بصري يعتمد على كرات متوهجة تتصادم قبل أن تكشف في النهاية عن شعار "AI.com"، مع رسالة تؤكد أن "الذكاء الاصطناعي العام قادم"، ودعوة المشاهدين إلى زيارة الموقع لإنشاء حساباتهم الشخصية.

وحمل الإعلان في ختامه تلميحات ساخرة لمنافسين بارزين في قطاع الذكاء الاصطناعي، من خلال عرض أسماء مستخدمين مثل "AI.com/Sam" و"Mark" و"Elon"، في إشارة إلى عدد من أشهر الرؤساء التنفيذيين في هذا المجال.

لكن الزخم الكبير الذي صاحب الإعلان فاق التوقعات، إذ أدى التدفق الكثيف للزوار خلال بث المباراة إلى تعطل موقع "AI.com"، ما دفع العديد من المستخدمين إلى التعبير عن استيائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعلق مارساليك على ذلك في منشور عبر منصة "إكس" قائلا: "مستويات زيارات جنونية كنا مستعدين للتوسع، لكن ليس بهذا الحجم".

ما هي منصة "AI.com"؟

يعد نطاق "AI.com" من أقدم النطاقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ يعود تاريخه إلى عام 1993 على الأقل، وكان خلال السنوات الأولى لانتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي يعيد التوجيه إلى منصات بارزة مثل "ChatGPT" و"Gemini".

وفي أبريل الماضي، استحوذ مارساليك على النطاق مقابل نحو 70 مليون دولار، مؤكدا في منشور على منصة "إكس" أنه عمل منذ ذلك الحين على بناء فريق متخصص لتطوير المشروع.

ووفقا لما ذكره الوسيط لاري فيشر عبر حسابه على "لينكدإن"، تعد هذه الصفقة الأكبر في تاريخ بيع النطاقات الإلكترونية، متجاوزة بأكثر من الضعف الرقم القياسي السابق المسجل عند بيع نطاق "Voice.com".

وبحسب الموقع الرسمي، تسعى منصة "AI.com" إلى "تسريع الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام" من خلال إنشاء شبكة لامركزية من وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين، قادرين على التحسّن الذاتي وتنفيذ مهام واقعية تخدم البشرية.

وتقدم المنصة حاليا خدمة وكيل ذكاء اصطناعي رقمي، على غرار النموذج الصيني "مانوس"، ويتطلب استخدامها التسجيل المسبق للحصول على اسم مستخدم.