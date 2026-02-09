الأرصاد تعلن موعد انخفاض الحرارة وتكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تتعرض حاليًا لكتل هوائية صحراوية، بالتزامن مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام.

وأوضحت غانم أن شهر فبراير، رغم كونه ذروة فصل الشتاء، يشهد ارتفاعا غير معتاد في درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات الطبيعية، مشيرة إلى أن ذروة هذا الارتفاع كانت أمس الأحد، حيث سجلت درجة الحرارة 29 درجة على القاهرة.

وأضافت أن درجات الحرارة تتراوح بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع ما بين 25 و27 درجة مئوية، وهو ما يجعل الأجواء تميل إلى الربيعية والصيفية أكثر من كونها شتوية.

وأكدت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن فصل الشتاء يتسم بالتقلبات الجوية، لافتة إلى أنه رغم الارتفاع الحالي في درجات الحرارة، ما زالت هناك فرص لعودة الأجواء الشتوية، حيث من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع.

ونصحت المواطنين بعدم الاستغناء عن الملابس الشتوية، تحسبًا للتغيرات الجوية المفاجئة.

وأشارت إلى استمرار وجود الأتربة العالقة في الأجواء حتى نهاية الأسبوع، موضحة أن اليوم الاثنين يشهد أتربة عالقة مع انخفاض نسبي في سرعات الرياح، على أن تعاود الرياح نشاطها مرة أخرى بنهاية الأسبوع، ما قد يزيد من الإحساس بالأتربة.

اقرأ أيضًا:

وصول الرئيس السيسي إلى أبوظبي

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة

اليوم.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة"