أول قرار من مدرب الزمالك بعد الخسارة والعودة من زامبيا

كتب : محمد خيري

11:36 ص 09/02/2026
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
    الزمالك وزيسكو
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الإثنين، عقب العودة من زامبيا.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الثلاثاء على ملعب الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى القاهرة صباح اليوم، قادمة من زامبيا، بعد خوض مباراة زيسكو الزامبي والخسارة بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم الأربعاء المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

