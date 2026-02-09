أول قرار من مدرب الزمالك بعد الخسارة والعودة من زامبيا

بعد الخسارة.. بعثة الزمالك تصل القاهرة قبل 48 ساعة من مواجهة سموحة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الإثنين، عقب العودة من زامبيا.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الثلاثاء على ملعب الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى القاهرة صباح اليوم، قادمة من زامبيا، بعد خوض مباراة زيسكو الزامبي والخسارة بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم الأربعاء المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.