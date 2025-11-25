مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء برشلونة وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا، مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره بايرن ليفركوزن.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

أياكس ضد بنفيكا - 7:45 مساء - بي إن سبورت 4

غلطة سراي ضد يونيون سانت جيلواز - 7:45 مساء - بي إن سبورت 3

بروسيا دورتموند ضد فياريال - 10:00 مساء - بي إن سبورت 7

تشيلسي ضد برشلونة - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

بودو جليمت ضد يوفنتوس - 10:00 مساء - بي إن سبورت 4

مانشستر سيتي ضد بايرن ليفركوزن - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

أولمبيك مارسيليا ضد نيوكاسل يونايتد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 5

سلافيا براج ضد أتلتيك بلباو - 10:00 مساء - بي إن سبورت 8

نابولي ضد كاراباغ أجدام - 10:00 مساء - بي إن سبورت 6

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

ملبورن سيتي ضد جوهور - 9:45 صباحا - بي إن سبورت 3

شنغهاي بورت ضد سيؤول - 12:00 مساء - بي إن سبورت 3

غانغوون ضد ماتشيدا زيروبيا - 12:00 مساء - بي إن سبورت 4

تشينغدو ضد سانفريس - 2:15 مساء - بي إن سبورت 3

الوحدة ضد السد - 6:00 مساء - بي إن سبورت 2

الهلال ضد الشرطة - 8:15 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات تصفيات كأس العرب

موريتانيا ضد الكويت - 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1

سوريا ضد جنوب السودان - 6:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 2

فلسطين ضد ليبيا - 6:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1

مواعيد مباريات الدوري المصري

بيراميدز ضد المقاولون العرب - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

