خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن موقف لاعب الزمالك من الاستمرار مع الفريق

أول تعليق من رئيس اتحاد كرة السلة بعد انسحاب الاتحاد أمام الأهلي

"أكبر عقوبة في تاريخ النادي".. رئيس الاتحاد يعلق على أحداث نهائي دوري المرتبط

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن سبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقاف قيد النادي لمدة ثلاث فترات.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن سبب إيقاف قيد الزمالك قضية المدرب السويسري السابق للفريق كريستيان جروس.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن قيمة المستحقات المتبقية لجروس لدى الزمالك 600 ألف دولار ـ قرابة 28.5 مليون جنيه ـ .

وكان فيفا قد أعلن عبر موقعه إيقاف القيد بالزمالك بـ 4 أربعة قضايا سابقة ثلاثة منها بتاريخ 3 نوفمبر الجاري ورابعة بتاريخ 6 من الشهر ذاته.

مصدر مسؤول بنادي الزمالك قد أوضح في وقت سابق لمصراوي أن سبب القضايا الأربع المستحقات المالية المتأخرة للمدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه.

وقاد جروس فريق الزمالك لفترتين تدريبيتين الأولى خلال موسم 2018/19 والثانية بالموسم الماضي 2024/25.

اقرأ أيضًا:

بطولة قارية لا يُشارك بها رونالدو مع النصر السعودي.. ما قصتها؟

هاتريك عادل بولبينة يقود الدحيل للفوز على الاتحاد بدوري أبطال آسيا للنخبة