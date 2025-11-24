مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

فلسطين

- -
18:00

ليبيا

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

مارسيليا

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

الكشف عن سبب إيقاف قيد الزمالك ثلاث فترات (خاص)

كتب : مصطفى الجريتلي

08:23 م 24/11/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    صلاح مصدق مع جروس
  • عرض 14 صورة
    كريستيان جروس
  • عرض 14 صورة
    جروس مدرب الزمالك
  • عرض 14 صورة
    جروس من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز1
  • عرض 14 صورة
    جروس
  • عرض 14 صورة
    كريستيان جروس مدرب الزمالك من مباراة حرس الحدود
  • عرض 14 صورة
    السويسري كريستيان جروس
  • عرض 14 صورة
    جروس
  • عرض 14 صورة
    جروس مدرب الزمالك
  • عرض 14 صورة
    كريستيان جروس
  • عرض 14 صورة
    جروس مدرب الزمالك
  • عرض 14 صورة
    السويسري كريستيان جروس
  • عرض 14 صورة
    كريستيان جروس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن سبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقاف قيد النادي لمدة ثلاث فترات.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن سبب إيقاف قيد الزمالك قضية المدرب السويسري السابق للفريق كريستيان جروس.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن قيمة المستحقات المتبقية لجروس لدى الزمالك 600 ألف دولار ـ قرابة 28.5 مليون جنيه ـ .

وكان فيفا قد أعلن عبر موقعه إيقاف القيد بالزمالك بـ 4 أربعة قضايا سابقة ثلاثة منها بتاريخ 3 نوفمبر الجاري ورابعة بتاريخ 6 من الشهر ذاته.

مصدر مسؤول بنادي الزمالك قد أوضح في وقت سابق لمصراوي أن سبب القضايا الأربع المستحقات المالية المتأخرة للمدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه.

وقاد جروس فريق الزمالك لفترتين تدريبيتين الأولى خلال موسم 2018/19 والثانية بالموسم الماضي 2024/25.

اقرأ أيضًا:

بطولة قارية لا يُشارك بها رونالدو مع النصر السعودي.. ما قصتها؟

هاتريك عادل بولبينة يقود الدحيل للفوز على الاتحاد بدوري أبطال آسيا للنخبة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جروس الزمالك قيد الزمالك إيقاف قيد الزمالك فيفا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 قرارات وكواليس صادمة.. بيان عاجل من النيابة العامة في واقعة تلاميذ مدرسة السلام
الوطنية للانتخابات: 86 شكوى في اليوم الأول من المرحلة الثانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
الدعم السريع تعلن قبول هدنة إنسانية لـ 3 أشهر ووقف الأعمال القتالية
فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات
الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية على هذه المناطق
جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية