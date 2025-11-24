مباريات الأمس
فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات

كتب : مصطفى الجريتلي

07:19 م 24/11/2025
    فريق الزمالك
    فريق الزمالك
    فريق الزمالك
    فريق الزمالك
    فريق الزمالك
    فريق الزمالك
    فريق الزمالك

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن إيقاف جديد لنادي الزمالك بفترات الانتقالات.

وأوضح فيفا، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين، إيقاف قيد نادي الزمالك لثلاث فترات قيد بقرار يحمل تاريخ اليوم 24 نوفمبر.

وكان فيفا قد أعلن عبر موقعه إيقاف القيد بالزمالك بـ 4 أربعة قضايا سابقة ثلاثة منها بتاريخ 3 نوفمبر الجاري ورابعة بتاريخ 6 من الشهر ذاته.

وكشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن سبب قرار (فيفا) بإيقاف قيد النادي لمدة ثلاث فترات لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

يذكر أن مصدر مسؤول بنادي الزمالك قد أوضح في وقت سابق لمصراوي أن سبب القضايا الأربع المستحقات المالية المتأخرة للمدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه.

إيقاف قيد الزمالك الزمالك فيفا

