"الحق ينتصر".. أول تعليق من زوجة إبراهيم شيكا بعد حفظ البلاغ
كتب : محمد عبد الهادي
عبرت هبة التركي، زوجة اللاعب الراحل ابراهيم شيكا، عن سعادتها بعد قرار حفظ البلاغ المقدم ضدها لاتهامها بتجارة الأعضاء.
وكان أحد الأشخاص قد قدم بلاغا ضد زوجة إبراهيم شيكا، يتهمها بالإتجار في الأعضاء وتسببها في وفاة زوجها بعد بيع "كليتيه".
الجهات المختصة قررت اليوم الإثنين، حفظ البلاغ المقدم ضد هبة التركي بالاتجار في الأعضاء.
تعليق هبة التركي يعد حفظ بلاغ التجارة بالأعضاء
وكتبت هبة التركي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد والشكر لله حمداً طيبا كثيرا مباركا فيه".
كما وجهت الشكر للمحامي الخاص بها وقالت: "أحسن مستشار في مصر مهما أقول مش هقدر أوصف كم احترامي ليك وقفتك جنبي وثقتك في براءتي من الاتهامات السخيفة والظلم الي وقع عليا الفتره دي كلها".
واختتمت: "ربنا كبير والحق بينتصر في آخر الرواية مهما طال الوقت".