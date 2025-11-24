مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

إيفرتون

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

اشبيلية

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

0 0
18:00

البرازيل

جميع المباريات

إعلان

"الحق ينتصر".. أول تعليق من زوجة إبراهيم شيكا بعد حفظ البلاغ

كتب : محمد عبد الهادي

05:18 م 24/11/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 12 صورة
    هبة التركي زوجة الراحل إبراهيم شيكا
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 12 صورة
    زوجة إبراهيم شيكا محمد رمضان إداني ربع مليون جنيه واشتريت بيهم تُربة_7
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم شيكا (13)
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم شيكا (2)
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم شيكا (10)
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم شيكا (12)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عبرت هبة التركي، زوجة اللاعب الراحل ابراهيم شيكا، عن سعادتها بعد قرار حفظ البلاغ المقدم ضدها لاتهامها بتجارة الأعضاء.

وكان أحد الأشخاص قد قدم بلاغا ضد زوجة إبراهيم شيكا، يتهمها بالإتجار في الأعضاء وتسببها في وفاة زوجها بعد بيع "كليتيه".

الجهات المختصة قررت اليوم الإثنين، حفظ البلاغ المقدم ضد هبة التركي بالاتجار في الأعضاء.

تعليق هبة التركي يعد حفظ بلاغ التجارة بالأعضاء

وكتبت هبة التركي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد والشكر لله حمداً طيبا كثيرا مباركا فيه".

كما وجهت الشكر للمحامي الخاص بها وقالت: "أحسن مستشار في مصر مهما أقول مش هقدر أوصف كم احترامي ليك وقفتك جنبي وثقتك في براءتي من الاتهامات السخيفة والظلم الي وقع عليا الفتره دي كلها".

واختتمت: "ربنا كبير والحق بينتصر في آخر الرواية مهما طال الوقت".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم شيكا زوجة إبراهيم شيكا الزمالك نجم الزمالك السابق

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية