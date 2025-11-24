"الشيلة تقيلة".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات قوية بعد موقعة زيسكو

نجم الزمالك السابق ينتقد شيكو بانزا: "غير مفهوم وعنده لا مبالاة"

انتقد إبراهيم صلاح نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أداء الزمالك أمام زيسكو الزامبي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز فريق الزمالك على زيسكو الزامبي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد الفريق أول 3 نقاط له في المجموعة.

وقال إبراهيم صلاح في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "الزمالك فاز على زيسكو أضعف فريق في المجموعة .. ولكن الأداء كان سيء وغير مقنع".

وأضاف: "كل صفقات الزمالك غير مقنعة باستثناء خوان بيزيرا، وهناك علامات استفهام على العديد من لاعبي بالزمالك".

وتابع: "الشيلة كبيرة على أحمد عبدالرؤوف، والزمالك محتاج مدرب أكثر خبرة في الفترة المقبلة".

وواصل: "مازال مبكرا عن الحديث عن نهائي الكونفيدرالية ولكن الزمالك مرشحا للفوز ببطولة الكونفدرالية رغم أداء الفريق اليوم".