قاد المهاجم التونسي الدولي سيف الجزيري فريقه الزمالك لتحقيق فوز ثمين على ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي في مستهل مشوارهم بدور المجموعات من النسخة الجارية لبطولة الكونفدرالية.

نتيجة مباراة الزمالك وزيسكو

الزمالك فاز بهدف نظيف سجله سيف الجزيري بمرمى زيسكو خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويحظى الجزيري صاحب الـ 32 عامًا بثقة المدير الفني الحالي لفريق الزمالك أحمد عبدالرؤوف الذي دفع به بالأربع مباريات التي قاد بها الفريق خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا.

الجزيري غاب عن مباريات كثيرة عن صفوف الزمالك خلال الموسم الجاري جاءت لأسباب فنية قبل أن يعود ويحصل على الفرصة التي تعد صعبة خلال الموسم الجاري لكثرة من ينشط بخط الهجوم بقائمة القلعة البيضاء.

خط هجوم الزمالك موسم 2025/26

ويمتلك فريق الزمالك بقائمة الكثير من لاعبي خط الهجوم ولكن 4 منهم يتواجدون في مركز المهاجم الصريح وهم: سيف الدين الجزيري، ناصر منسي، عمر ناصر وعدي الدباغ.

أرقام خط هجوم الزمالك 2025/26

فريق الزمالك سجل لاعبوه خلال الموسم الجاري من الدوري 18 هدفًا، فيما لم يسجلوا أي هدف بمباراتين السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح إذ انتهى اللقاء بالتعادل السلبي ضمن منافسات دور نصف النهائي ثم الخسارة بهدفين نظيفين في النهائي أمام الأهلي فيما سجل اللاعبون 8 أهداف بالكونفدرالية بواقع 7 أهداف بالدور التمهيدي وهدف بدور المجموعات ولكن لم يسجل منها الرباعي الذي ينشط بمركز المهاجم الصريح سوى 5 أهداف.

أرقام ناصر منسي مع الزمالك 2025/26

يعد ناصر منسي الوحيد من بين الرباعي الذي لم يزر الشباك خلال 7 مباريات شارك بها لمدة 237 دقيقة لعب.

أرقام عمرو ناصر مع الزمالك 2025/26

وزار عمرو ناصر الوافد على الزمالك بالانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من فاركو الشباك بقميص القلعة البيضاء مرة واحدة خلال 9 مباريات خاض بهن 279 دقيقة لعب.

أرقام سيف الجزيري مع الزمالك 2025/26

الجزيري الذي أصبح الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في نادي الزمالك قص شريط أهدافه بالموسم الجاري أمام زيسكو بعد 6 مباريات لم يسجل خلالها بواقع 233 دقيقة لعب خلال السبع مباريات له بالموسم الجاري.

أرقام عدي الدباغ مع الزمالك موسم 2025/26

ويعد الوافد الفلسطيني على الزمالك بالانتقالات الصيفية الماضية هو الأكثر مشاركة بينهم بواقع 11 مباراة سجل خلالها 3 أهداف بـ 687 دقيقة لعب بمعدل هدف كل 229 دقيقة.