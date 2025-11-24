5 صور لبكاء حازم إمام أثناء تكريم محمد صبري

دخل حازم إمام نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، في نوبة بكاء قوية خلال تكريم نجم الفارس الأبيض الراحل محمد صبري، في مباراة الفريق أمام زيسكو يونايتد بالكونفدرالية أمس.

وتواجد إمام رفقة عدد من نجوم وأساطير نادي الزمالك، في ملعب القاهرة الدولي، لتكريم الراحل محمد صبري، حيث ظهر الكثير من نجوم الفارس الأبيض القدامى، وهم يرتدون قمصان سوداء، تحمل صورة الراحل ورقمه.

وظهر عدد كبير من نجوم الزمالك السابقين في لقطة تكريم صبري داخل أرضية الملعب، ومن بينهم، عبد الحميد بسيوني، مدحت عبد الهادي، حازم إمام، طارق السيد وغيرهم من نجوم الفارس الأبيض السابقين، الذين لعبوا بجوار صبري.

وخلال تكريم صبري لم يتمالك حازم إمام دموعه، حيث دخل في نوبة بكاء شديدة، حزنا على صديقه الراحل محمد صبري.

وكان صبري رحل عن عالمنا، يوم 14 نوفمبر الجاري، بعمر 51 عاما بعد تعرضه لحادث سير مروع، في التجمع الخامس.

