إعلان

تخص نجم الأهلي.. محامي رمضان صبحي يكشف مفاجأة صادمة عن قضيته

كتب : نهي خورشيد

12:48 ص 24/11/2025
    وصول رمضان صبحي لمحكمة شبرا الخيمة
كشف المحامي عمر هريدي عن تفاصيل جديدة حول قضية تهرب رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز من الامتحانات الجامعية.

وقال هريدي في تصريحات تلفزيونية:"رمضان صبحي كان يتهرب من الامتحانات من سنة أولى جامعة مش سنة تالتة وبس".

وأضاف: "صبحي اعترف بإنه كان فيه شخص مكانه في الامتحانات، وعقوبة التزوير هي السجن".

وتابع هريدي :"محمد الشناوي حارس الأهلي الحالي هو اللي عرفه على الشخص الذي سهل مأمورية هروب رمضان صبحي من الامتحانات وشخص أخر ليحل مكانه".

رمضان صبحي بيراميدز محمد الشناوي الأهلي حبس رمضان صبحي

