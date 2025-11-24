"أنا البطل".. حكاية الصراع على أسطورة الكرة الشراب في "الحريف"

كشف المحامي عمر هريدي عن تفاصيل جديدة حول قضية تهرب رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز من الامتحانات الجامعية.

وقال هريدي في تصريحات تلفزيونية:"رمضان صبحي كان يتهرب من الامتحانات من سنة أولى جامعة مش سنة تالتة وبس".

وأضاف: "صبحي اعترف بإنه كان فيه شخص مكانه في الامتحانات، وعقوبة التزوير هي السجن".

وتابع هريدي :"محمد الشناوي حارس الأهلي الحالي هو اللي عرفه على الشخص الذي سهل مأمورية هروب رمضان صبحي من الامتحانات وشخص أخر ليحل مكانه".