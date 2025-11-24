تخص نجم الأهلي.. محامي رمضان صبحي يكشف مفاجأة صادمة عن قضيته
كتب : نهي خورشيد
كشف المحامي عمر هريدي عن تفاصيل جديدة حول قضية تهرب رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز من الامتحانات الجامعية.
وقال هريدي في تصريحات تلفزيونية:"رمضان صبحي كان يتهرب من الامتحانات من سنة أولى جامعة مش سنة تالتة وبس".
وأضاف: "صبحي اعترف بإنه كان فيه شخص مكانه في الامتحانات، وعقوبة التزوير هي السجن".
وتابع هريدي :"محمد الشناوي حارس الأهلي الحالي هو اللي عرفه على الشخص الذي سهل مأمورية هروب رمضان صبحي من الامتحانات وشخص أخر ليحل مكانه".