جماهير الزمالك تقرأ الفاتحة على روح محمد صبري في الدقيقة 12 (فيديو)

حرصت جماهير نادي الزمالك على إحياء ذكرى وفاة النجم السابق للفريق الأول لكرة القدم، محمد صبري، في مباراة زيسكو يونايتد بكأس الكونفدرالية.

وفي الدقيقة 12 من زمن شوط المباراة الأول، أضاءت الجماهير أنوار الهواتف المحمولة، ثم بدأ في قراءة سورة الفاتحة على روح محمد صبري.

كما رفعت جماهير الفارس الأبيض لافتة كُتب عليها: "ستظل لنا أسطورة خالدة".

ويواجه الزمالك نظيره زيسكو يونايتد ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع الفارس الأبيض في المجموعة الرابعة بجانب كلا من: المصري البورسعيدي، زيسكو يونايتد، وكايزر تشيفز.

اقرأ أيضًا:

"أسطورة النادي".. جماهير الزمالك تكرم محمد صبري خلال مباراة زيسكو يونايتد

5 صور من تكريم أساطير الزمالك للراحل محمد صبري قبل مباراة زيسكو