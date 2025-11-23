مباريات الأمس
"بسبب مستحقاته المتأخرة".. لاعب الزمالك يهدد النادي بفسخ تعاقده

كتب - يوسف محمد:

06:37 م 23/11/2025
اقترب المدافع المغربي صلاح الدين مصدق لاعب نادي الزمالك، من فسخ تعاقده مع الفارس الأبيض، بسبب عدم الحصول على مستحقاته خلال الفترة الماضية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "وكيل المغربي صلاح الدين مصدق مدافع نادي الزمالك، أرسل إنذارا للنادي بفسخ تعاقد اللاعب في الفترة الماضية".

وأضاف: "السبب وراء فسخ اللاعب تعاقده مع الفارس الأبيض، هو عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة".

واختتم المصدر تصريحاته: "إدارة النادي تسعى لحل الأزمة مع اللاعب ووكليه، بشكل ودي خلال الساعات المقبلة".

وكان نادي الزمالك تعاقد مع المغربي صلاح الدين مصدق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فريق نهضة الزمامرة المغربي.

ولم يظهر مصدق رفقة نادي الزمالك حتى الآن، منذ التعاقد معه سوى في 16 مباراة فقط بمختلف البطولات، لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

