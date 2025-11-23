"قولتله ونصحته".. أحمد شوبير يكشف تطورات إصابة الشناوي

"عدد غير محدود من التذاكر".. بيان من شبيبة القبائل بشأن أزمة جماهيره خلال

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، بعد تعرضه للإصابة، خلال مواجهة الأمس أمام شبيبة القبائل الجزائري، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال "شوبير"، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، قال إن الشناوي تعرّض لإصابة في العضلة الضامة، وإنه شعر بآلام في العضلة الضامة الشمال، والجهاز الطبي فضّل استبداله تجنبًا لتفاقم الإصابة".

وأكمل: "الطبيب أكد إنه هيعمل أشعة خلال الساعات القادمة عشان يحددوا موقفه من السفر للمغرب، لخوض المباراة المقبلة وميعاد نزوله التمرين".

واختتم تصريحاته: "أنا قلت قبل كده نصيحة للشناوي ولكل لاعيبة مصر، ما تلعبش وأنت مصاب".

وافتتح الأهلي مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1.

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن يانج أفريكانز.