"قولتله ونصحته".. أحمد شوبير يكشف تطورات إصابة الشناوي

كتب : محمد خيري

12:07 م 23/11/2025
    غضب محمد الشناوي
    محمد الشناوي (1)
    محمد الشناوي في مران الأهلي
    محمد الشناوي حارس الأهلي
    محمد الشناوي من تدريبات الأهلي
    محمد الشناوي
    الكرة تصتدم بعارضة محمد الشناوي
    محمد الشناوي
    محمد الشناوي من مران الأهلي في ميامي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، بعد تعرضه للإصابة، خلال مواجهة الأمس أمام شبيبة القبائل الجزائري، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال "شوبير"، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، قال إن الشناوي تعرّض لإصابة في العضلة الضامة، وإنه شعر بآلام في العضلة الضامة الشمال، والجهاز الطبي فضّل استبداله تجنبًا لتفاقم الإصابة".

وأكمل: "الطبيب أكد إنه هيعمل أشعة خلال الساعات القادمة عشان يحددوا موقفه من السفر للمغرب، لخوض المباراة المقبلة وميعاد نزوله التمرين".

واختتم تصريحاته: "أنا قلت قبل كده نصيحة للشناوي ولكل لاعيبة مصر، ما تلعبش وأنت مصاب".

وافتتح الأهلي مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1.

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن يانج أفريكانز.

