"عدد غير محدود من التذاكر".. بيان من شبيبة القبائل بشأن أزمة جماهيره خلال

"اختبار صعب ورسالة للشناوي".. أول تعليق من مصطفى شوبير بعد فوز الأهلي على

حمزة عبد الكريم يُعلق على مشاركته الأولى مع الأهلي في أفريقيا

يلتقي اليوم الأحد، فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، نظيره فريق زيسكو الزامبي، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

وتنطلق مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي، اليوم الأحد، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل نادي الزمالك المباراة، بدافع تحقيق الفوز رغم الظروف الصعبة التي يعيشها في الفترة الأخيرة، من أجل تصدر المجموعة مبكرا.

وخسر فريق الزمالك، مؤخرا بطولة كأس السوبر المصري، على حساب النادي الأهلي، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب محمد بن زايد.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

وتنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي، في التاسعة مساء اليوم عبر قناة بي إن سبورت 6، الناقل الحصري للبطولات الأفريقية، مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.