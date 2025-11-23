مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

الجونة

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

زيسكو

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في بطولة الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

10:42 ص 23/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 7 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 7 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 7 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 7 صورة
    جماهير الزمالك توجه رسالة للاعبي الفريق خلال مباراة مودرن سبورت (2)
  • عرض 7 صورة
    فريق الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلتقي اليوم الأحد، فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، نظيره فريق زيسكو الزامبي، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

وتنطلق مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي، اليوم الأحد، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل نادي الزمالك المباراة، بدافع تحقيق الفوز رغم الظروف الصعبة التي يعيشها في الفترة الأخيرة، من أجل تصدر المجموعة مبكرا.

وخسر فريق الزمالك، مؤخرا بطولة كأس السوبر المصري، على حساب النادي الأهلي، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب محمد بن زايد.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

وتنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي، في التاسعة مساء اليوم عبر قناة بي إن سبورت 6، الناقل الحصري للبطولات الأفريقية، مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك فريق الزمالك نادي الزمالك مباراة الزمالك وزيسكو الكونفدرالية موعد مباراة الزمالك

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصدر بـ"الكهرباء": إرجاء تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم