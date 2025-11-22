حقيقة معاقبة الزمالك لشيكو بانزا بعد تأخر عودته لوفاة شقيقه

الزمالك يعلن عن تفاصيل إصابة دونجا بعد الفوز على زيسكو

كشف الإعلامي خالد الغندور حقيقة توقيع إدارة نادي الزمالك عقوبة على المهاجم الأنجولي شيكو بانزا، بعد تأخره في العودة إلى القاهرة واستئناف مشاركته في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح الغندور، في تصريحات تلفزيونية أن اللاعب حصل على إذن مسبق بالغياب عن المران بسبب وفاة شقيقه، وهو ما جعل إدارة النادي تتحفظ على اتخاذ أي إجراء عقابي بحقه.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، مساء غداً الأحد على ستاد القاهرة الدولي وذلك في افتتاح مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.