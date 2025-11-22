من الموهبة الأفريقية التي ستُبهر العالم؟.. رد غير متوقع من شيكابالا

يستهل النادي الأهلي مشواره بدور المجموعات في النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا باستضافة نظيره شبيبة القبائل الجزائري عند السادسة من مساء اليوم السبت.

ومن المتوقع أن يُشارك المحترف المغربي بصفوف الأهلي أشرف بنشرقي أساسيًا خلال المباراة.

ولا تُعد هذه هي المباراة الأولى التي يخوضها أشرف بنشرقي مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا إذ سبق وخاض 6 مباريات ولكن لم يسجل خلالها أو يصنع أي هدف.

أشرف بنشرقي كان قد انضم لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2024/25 قادمًا من الريان القطري.

ويبحث الجناح المغربي عن رقم غائب عنه بدوري أبطال أفريقيا منذ قرابة 4 سنوات وهو زيارة الشباك إذ لم يُسجل بهذه البطولة منذ كان لاعبًا بصفوف الزمالك وسجل هدفًا بمرمى توسكر الكيني يوم 22 أكتوبر 2021 في إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

بنشرقي رحلّ عن صفوف الزمالك موسم 22/23 لينضم لصفوف الجزيرة الإماراتي ومنه انضم لنادي الريان القطري في الموسم التالي قبل الانضمام للأهلي والعودة للمشاركة بدوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضًا:

تحذير ومحاضرتان.. ماذا حدث في المران الأخير للأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل؟

إحصائيات تاريخية قبل مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست



