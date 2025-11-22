مباريات الأمس
"عودة لظهور ياسين منصور".. ما قصة اجتماعات محمود الخطيب مع شركات النادي الأهلي ؟

كتب : مصطفى الجريتلي

10:24 ص 22/11/2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن عزم رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء محمود الخطيب عقد اجتماعات متتالية مع شركات النادي الأهلي على مدار اليوم السبت والثلاثاء المقبل.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم، إلى أن ياسين منصور نائب رئيس النادي سيعود للظهور بالأهلي من جديد منذ الاجتماع الأول لمجلس الإدارة عقب انتخابه ، كما سيحضر تلك الاجتماعات المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق.

وأوضح المصدر أن الخطيب وياسين منصور ومرتجي سيجتمعون مع شركة الأهلي للإنشاءات بتشكيلها الجديد ثم شركة الكرة:" سيتم عقد جلسة أيضًا بشركة الأهلي للخدمات الرياضية يوم الثلاثاء المقبل".

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن الخطيب وياسين ومرتجي سيناقشون مع شركات النادي ميزانيتهم والخطط المستقبلية والتي تضمن إيجاد موارد مالية جديدة يتم ضخها للنادي.

الأهلي شركات الأهلي محمود الخطيب خالد مرتجي ياسين منصور

