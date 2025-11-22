5 صور لشيكو بانزا لاعب الزمالك بالشيشة

أثار شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد انتشار صورة له وهو يدخن الشيشة في أحد الكافيهات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور للاعب يظهر خلالها، وهو يدخن الشيشة برفقة عدد من أصدقائه.

وخلقت هذه الصور حالة واسعة من الجدل، حيث يرى البعض أن الشخص الظاهر فيه هو اللاعب بالفعل، بينما نفى آخرون هذا الأمر بشكل كامل.

ووفقا لمصدر مقرب من اللاعب، أكد أن هذه الصور المتداولة ليست جديدة، إلا أن اللاعب كان قام بنشره عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" منذ 3 سنوات، وهو ما يعني أن هذا الأمر قبل انضمامه إلى الزمالك.

ويذكر أن شيكو بانزا كان قد تخلف عن الحضور إلى نادي الزمالك، في الموعد المحدد لعودة الدوليين، بعد انتهاء فترة الأجندة الدولية، عقب مشاركته مع منتخب بلاده أنجولا.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وفي سياق متصل، يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في دور المجموعات، ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة نظيره زيسكو يونايتد الزامبي.

وتقام مباراة زيسكو يونايتد غدا الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بالكونفدرالية.

أقرأ أيضًا:

"لدينا مباريات قوية".. مصدر ببيراميدز يكشف موقف وليد الكارتي من الانضمام لمنتخب المغرب

بكى عند بوابة النادي.. كيف نهض مروان عثمان من الرفض إلى قميص منتخب مصر؟