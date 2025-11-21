رسالة من الأهلي إلى جماهيره: "التذاكر لم تنفد بعد"

بكى عند بوابة النادي.. كيف نهض مروان عثمان من الرفض إلى قميص منتخب مصر؟

وجه الأهلي رسالة إلى جماهيره، قبل مباراة شبيبة القبائل الجزائري، في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال الأهلي في بيان رسمي: "تالته شمال الأهلي ينتظر الحضور المكثف لجماهيره في مباراة الغد، ينتظر النادي الحضور المكثف لجماهيره في مباراة الغد أمام شبيبة القبائل الجزائري، في أولى جولات دور المجموعات لدوري الأبطال".

وأضاف: "وحصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية للحضور الجماهيري بالسعة الكاملة؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجماهير؛ لمساندة الفريق في هذه المباراة التي تحظى باهتمام كبير، لاسيما أن تذاكر المباراة لم تنفد بعد".

