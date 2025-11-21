مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

2 1
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

2 0
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

0 1
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

رسالة من الأهلي إلى جماهيره: "التذاكر لم تنفد بعد"

كتب : هند عواد

03:58 م 21/11/2025
  عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    يفو جماهير الأهلي
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (3)
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (8)
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (5)
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (7)
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (1)
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (6)
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (4)
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (2)

وجه الأهلي رسالة إلى جماهيره، قبل مباراة شبيبة القبائل الجزائري، في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال الأهلي في بيان رسمي: "تالته شمال الأهلي ينتظر الحضور المكثف لجماهيره في مباراة الغد، ينتظر النادي الحضور المكثف لجماهيره في مباراة الغد أمام شبيبة القبائل الجزائري، في أولى جولات دور المجموعات لدوري الأبطال".

وأضاف: "وحصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية للحضور الجماهيري بالسعة الكاملة؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجماهير؛ لمساندة الفريق في هذه المباراة التي تحظى باهتمام كبير، لاسيما أن تذاكر المباراة لم تنفد بعد".

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

صُحف ألمانية تتهم محمد صلاح بـ"تخريب" مسيرة فيرتز في ليفربول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جماهير الأهلي الأهلي الأهلي وشبيبة القبائل دوري أبطال أفريقيا

