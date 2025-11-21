مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 1
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

عضو جديد ينضم لجهاز الأهلي خلال ساعات.. ما القصة؟

كتب : محمد عبد الهادي

02:42 ص 21/11/2025
يستعد النادي الأهلي لاتخاذ قرارًا جديدًا خلال الساعات القادمة، وذلك بتعيين فرد جديد داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وكشف جمال الغندور عبر قناة المحور أن الأهلي يستعد لضم محلل أداء جديد للجهاز الفني للقلعة الحمراء خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتابع الغندور:" أيمن محمد رحل منذ عدة أيام عن الجهاز الفني لييس توروب وكانت هناك مناقشات حول محلل الأداء الجديد".

وأضاف:" هناك محلل أداء مصري وآخر أجنبي في الجهاز الفني لتوروب الآن وهم من يتولون العمل على مباراة شبيبة القبائل المقبلة".

وأكمل:" لجنة التخطيط درست عدد من السير الذاتية لعدد من محللي الأداء وخلال ساعات سيتم ضم فرد جديد ليبدأ عمله عقب مباراة الشبيبة".

ميكالي يتحدث عبر مصراوي لأول مرة بعد أزمته مع حسام حسن

أحدهم لعب للأبيض.. 4 صفقات محتملة في صفوف الزمالك بالميركاتو الشتوي

أحدهم جزائري.. 6 لاعبين ارتبط اسمهم بالإنضمام للأهلي في يناير

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي محلل أداء الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي

