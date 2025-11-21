عضو جديد ينضم لجهاز الأهلي خلال ساعات.. ما القصة؟

خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل.. أشرف بنشرقي يبحث عن رقم غائب منذ 4

يستعد النادي الأهلي لاتخاذ قرارًا جديدًا خلال الساعات القادمة، وذلك بتعيين فرد جديد داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وكشف جمال الغندور عبر قناة المحور أن الأهلي يستعد لضم محلل أداء جديد للجهاز الفني للقلعة الحمراء خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتابع الغندور:" أيمن محمد رحل منذ عدة أيام عن الجهاز الفني لييس توروب وكانت هناك مناقشات حول محلل الأداء الجديد".

وأضاف:" هناك محلل أداء مصري وآخر أجنبي في الجهاز الفني لتوروب الآن وهم من يتولون العمل على مباراة شبيبة القبائل المقبلة".

وأكمل:" لجنة التخطيط درست عدد من السير الذاتية لعدد من محللي الأداء وخلال ساعات سيتم ضم فرد جديد ليبدأ عمله عقب مباراة الشبيبة".

