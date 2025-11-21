خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل.. أشرف بنشرقي يبحث عن رقم غائب منذ 4

ينوي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، توجيه الشكر إلى المدير الفني للاتحاد علاء نبيل، الاستعانة بمدير فني ألماني بدلا منه.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "اتحاد الكرة يتجه إلى توجيه الشكر للمدير الفني للاتحاد علاء نبيل، الاستعانة بمدير فني ألماني بدلا منه".

وكان علاء نبيل تولى مهمة المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، في فبراير من العام الماضي 2024، خلفا للبرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني السابق للاتحاد.

وياتي قرار تعيين مدير فني جديد للاتحاد المصري لكرة القدم، قبل أسابيع قليلة من مشاركة منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

موعد بطولة أمم أفريقيا

وتقام بطولة أمم أفريقيا في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل 2025، حتى يوم 18 من شهر يناير من العام الجاري 2026.

ويشارك المنتخب المصري في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا، رفقة كلا من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

