كشف الإعلامي جمال الغندور، حقيقة الوعد الذي قدمه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم إلى إمام عاشور نجم الأهلى والفراعنة، بشأن إمكانية تواجده في القائمة الرسمية لبطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة.

وعد خاص من حسام حسن لنجم الأهلى قبل أمم أفريقيا

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية أن حسام حسن أبلغ إمام عاشور بأن مشاركته في أي من مباراتي الفريق أمام شبيبة القبائل الجزائري أو الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا ستمنحه "فرصة كبيرة" لحجز مقعد في القائمة النهائية للبطولة.

وأضاف أن الجهاز الفني للمنتخب يتابع اللاعب عن قرب، سواء على المستوى الفني أو البدني، مشيراً إلى أن ظهوره في المباريات القارية المقبلة سيكون مؤشر حاسم على مدى جاهزيته قبل اعتماد القائمة الرسمية لكأس الأمم.

