دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

- -
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

وعد خاص من حسام حسن لنجم الأهلى قبل أمم أفريقيا

كتب : نهي خورشيد

01:00 ص 21/11/2025
    إمام عاشور يقضي عطلته في دبي (5)
    إمام عاشور يقضي عطلته في دبي (4)
    إمام عاشور يقضي عطلته في دبي (3)
    إمام عاشور وبوبو (2) (1)
    إمام عاشور (1)
    إمام عاشور يشارك بمران الأهلي
    إمام عاشور يشارك بمران الأهلي
    إمام عاشور
    إمام عاشور يشارك بمران الأهلي

كشف الإعلامي جمال الغندور، حقيقة الوعد الذي قدمه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم إلى إمام عاشور نجم الأهلى والفراعنة، بشأن إمكانية تواجده في القائمة الرسمية لبطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة.

وعد خاص من حسام حسن لنجم الأهلى قبل أمم أفريقيا

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية أن حسام حسن أبلغ إمام عاشور بأن مشاركته في أي من مباراتي الفريق أمام شبيبة القبائل الجزائري أو الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا ستمنحه "فرصة كبيرة" لحجز مقعد في القائمة النهائية للبطولة.

وأضاف أن الجهاز الفني للمنتخب يتابع اللاعب عن قرب، سواء على المستوى الفني أو البدني، مشيراً إلى أن ظهوره في المباريات القارية المقبلة سيكون مؤشر حاسم على مدى جاهزيته قبل اعتماد القائمة الرسمية لكأس الأمم.

15 صورة ترصد علاقة عصام صاصا بنجوم الأهلي والزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن إمام عاشور الأهلي منتخب مصر كأس أمم أفريقيا دوري أبطال أفريقيا

