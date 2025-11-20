مباريات الأمس
إعلان

مفاجأة.. نادٍ مصري صاعد حديثًا مهتم بضم كهربا

كتب : محمد عبد الهادي

11:40 م 20/11/2025
    محمود كهربا
    محمود كهربا
    محمود كهربا في رحلة السفر
    محمود عبدالمنعم كهربا
    محمود عبدالمنعم كهربا
    محمود كهربا بمقيص الاتحاد الليبي 1
    محمود كهربا (5)
    محمود كهربا ينضم لمعسكر القادسية الكويتي في تركيا
    محمود كهربا ينضم لمعسكر القادسية الكويتي في تركيا

بات مستقبل اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، المحترف ضمن صفوف القادسية الكويتي، محل جدل في الفترة الأخيرة، وذلك بعد الأنباء التي ترددت عن فسخ تعاقده.

وشهدت الأيام الماضية، أنباء قوية عن رغبة نادي القادسية الكويتي في فسخ تعاقده مع اللاعب محمود كهربا المنضم إليه في مطلع الموسم الجاري.

في هذا السياق، كشف الإعلامي جمال الغندور، من مصدر بنادي كهرباء الإسماعيلية، أن هناك اهتمام من قبل النادي بضم اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم القادسية الكويتي.

وقال الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، نادي كهرباء الاسماعيلية مهتم بضم كهربا فى الميركاتو الشتوي بعد اقتراب اللاعب من الرحيل عن صفوف القادسية الكويتي.

وأكد الغندور، نتتظر حسم مصير اللاعب مع ناديه الكويتي ومن ثم نبدأ في خطوات ضم كهربا.

محمود كهربا كهربا كهرباء الاسماعيلية القادسية الكويتي

إعلان

إعلان

