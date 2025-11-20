مفاجأة.. نادٍ مصري صاعد حديثًا مهتم بضم كهربا

بات مستقبل اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، المحترف ضمن صفوف القادسية الكويتي، محل جدل في الفترة الأخيرة، وذلك بعد الأنباء التي ترددت عن فسخ تعاقده.

وشهدت الأيام الماضية، أنباء قوية عن رغبة نادي القادسية الكويتي في فسخ تعاقده مع اللاعب محمود كهربا المنضم إليه في مطلع الموسم الجاري.

في هذا السياق، كشف الإعلامي جمال الغندور، من مصدر بنادي كهرباء الإسماعيلية، أن هناك اهتمام من قبل النادي بضم اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم القادسية الكويتي.

وقال الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، نادي كهرباء الاسماعيلية مهتم بضم كهربا فى الميركاتو الشتوي بعد اقتراب اللاعب من الرحيل عن صفوف القادسية الكويتي.

وأكد الغندور، نتتظر حسم مصير اللاعب مع ناديه الكويتي ومن ثم نبدأ في خطوات ضم كهربا.

إقرأ أيضًا..

أحدهم لعب للأبيض.. 4 صفقات محتملة في صفوف الزمالك بالميركاتو الشتوي

أحدهم جزائري.. 6 لاعبين ارتبط اسمهم بالإنضمام للأهلي في يناير