أحدهم لعب للأبيض.. 4 صفقات محتملة في صفوف الزمالك بالميركاتو الشتوي

كتب : محمد عبد الهادي

09:22 م 20/11/2025
    مصطفى فتحي من مران بيراميدز الأخير قبل مواجهة الجيش الرواندي

مع اقتراب انطلاق الميركاتو الشتوي، بدأ نادي الزمالك في التحرك مبكرًا لتحديد احتياجاته خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوفه للموسم الجاري.

وارتبط في الفترة الأخيرة، أكثر من اسم لاعب بالانضمام للزمالك في الفترة القادمة، نسردها في السطور التالية:

الفلسطيني حامد حمدان، لاعب خط وسط بتروجيت، يعتبر أولي صفقات الزمالك في يناير بعدما اتفق الفريقان على كافة تفاصيل انضمامه للقلعة البيضاء كما صرح مسؤولي بتروجيت سابقًا.

الجزائري أحمد القندوسي، لاعب الأهلي وسيراميكا كليوباترا السابق، كما كشفت قناة أون تايم سبورت أن اللاعب على دائرة اهتمامات الزمالك في الميركاتو الشتوي.

مصطفي فتحي، كشف مصدر لمصراوي في وقت سابق، أن اللاعب ضمن اهتمامات الزمالك لتدعيم صفوفه.

طارق حامد، كشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مجلس إدارة الزمالك يرغب في عودة اللاعب لصفوفه مرة أخري بعد رحيله عن ضمك السعودي.

أحدهما جزائري.. 6 لاعبين ارتبط اسمهم بالإنضمام للأهلي في يناير

مصدر يكشف حقيقة عودة طارق حامد للزمالك.. وتعنت جون إدوارد

