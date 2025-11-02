بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة بلاتي توريه قبل السوبر المصري

كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعب الوسط الدولي البوركيني بلاتي توريه خلال مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز، والتي أُقيمت على استاد الدفاع الجوي.

وتعرض توريه للإصابة في الشوط الأول من اللقاء، ما اضطر الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش إلى استبداله، والدفع بالمغربي وليد الكرتي بدلاً منه لاستكمال المباراة.

وأوضح المنيري في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي أن اللاعب شعر بآلام عضلية قوية في العضلة الخلفية، وسيخضع لأشعة رنين مغناطيسي خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه المتوقعة.

كما أكد طبيب بيراميدز أن نتائج الفحوصات ستُعلن قبل سفر بعثة بيراميدز إلى الإمارات استعداداً لمواجهة الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وفي سياق متصل، حقق الفريق الكروي بنادي بيراميدز فوزاً على نظيره الاتحاد السكندرى بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الثانية عشر من دوري نايل.