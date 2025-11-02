حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة طلائع الجيش، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ويعمل الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف، العودة مرة أخرى للانتصارات بعد غياب 4 مباريات، من أجل الاقتراب مرة أخرى من الصدارة.