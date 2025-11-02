مباريات الأمس
بحضور المحافظ.. احتفالات بمركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة بالمتحف الكبير

كتب : محمد خيري

11:02 ص 02/11/2025
    احتفالات مركز التنمية بالمتحف الكبير.
    المتحف المصري الكبير
    مغادرة الرئيس السيسي والسيدة انتصار حفل افتتاح المتحف الكبير
    الرئيس السيسي حفل افتتاح المتحف الكبير
    المتحف المصري الكبير
    المتحف المصري الكبير
    المتحف المصري الكبير
    المتحف المصري الكبير
    المتحف المصري الكبير
    المتحف المصري الكبير
    رئيس الوزراء يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير (3)
    رئيس الوزراء يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير (2)
    رئيس الوزراء يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير (4)

حرص مركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة على استقبال مئات الزوار من أجل الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي تم افتتاحه أمس.

وشهد الحضور تواجد المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية، الذي أشاد بالتنظيم الرائع والحضور الكبير من الجميع من أجل مشاهدة الحدث التاريخي الذي يقام على أرض مصر.

تحدثت الصحف العالمية المختلفة عن فعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي تم انطلاقه أمس السبت الموافق 1 نوفمبر، الذي شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور قادة وملوك ووزراء من مختلف العالم.

وشاهد الحضور في حفل الافتتاح عرضًا مذهلاً من الأضواء والموسيقى، مع ظهور الأهرامات الشاهقة أمامهم.

وعلى شاشات عملاقة، عُرضت مشاهد من الاحتفالات في طوكيو وريو دي جانيرو، وجميع عواصم العالم، على خلفية المعالم الأثرية القديمة في مصر.

وعزف العشرات من الفنانين الذين يرتدون أزياء فرعونية متقنة الصنع، وجباههم متوجة بأكاليل ذهبية ويحملون في أيديهم صولجانات، ألحاناً تقليدية بينما أضاء عرض ليزر يصور الفراعنة والألعاب النارية سماء الليل فوق المتحف.

