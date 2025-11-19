بسبب صلاح ومرموش.. قلق داخل منتخب مصر قبل انطلاق أمم إفريقيا

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن حالة قلق داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدرب الوطني حسام حسن، بعد عدم التوصل لاتفاق مع ناديي ليفربول ومانشستر سيتي بشأن انضمام محمد صلاح وعمر مرموش لمعسكر الفراعنة في ديسمبر المقبل، استعداداً لأمم إفريقيا.

وأشار الغندور في تصريحات تلفزيونية إلى أن الجهاز الفني واتحاد الكرة لم يتسلم حتى الآن موافقة رسمية من الناديين بشأن مشاركة الثنائي الدولي في الودية المقرر لها يوم 14 ديسمبر.

وأضاف أن الاتصالات مستمرة مع ليفربول ومانشستر سيتي لضمان تواجد صلاح ومرموش منذ بداية المعسكر، لضمان حل الأزمة قبل المباراة الودية.