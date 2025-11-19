مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

بسبب صلاح ومرموش.. قلق داخل منتخب مصر قبل انطلاق أمم إفريقيا

كتب : نهي خورشيد

11:05 م 19/11/2025

عمر مرموش ومحمد صلاح

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن حالة قلق داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدرب الوطني حسام حسن، بعد عدم التوصل لاتفاق مع ناديي ليفربول ومانشستر سيتي بشأن انضمام محمد صلاح وعمر مرموش لمعسكر الفراعنة في ديسمبر المقبل، استعداداً لأمم إفريقيا.

وأشار الغندور في تصريحات تلفزيونية إلى أن الجهاز الفني واتحاد الكرة لم يتسلم حتى الآن موافقة رسمية من الناديين بشأن مشاركة الثنائي الدولي في الودية المقرر لها يوم 14 ديسمبر.

وأضاف أن الاتصالات مستمرة مع ليفربول ومانشستر سيتي لضمان تواجد صلاح ومرموش منذ بداية المعسكر، لضمان حل الأزمة قبل المباراة الودية.

محمد صلاح عمر مرموش قلق داخل منتخب مصر الإعلامي خالد الغندور

