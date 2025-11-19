مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

شوبير يكشف حقيقة مفاوضات اتحاد الكرة مع كولر لتدريب منتخب مصر

كتب : نهي خورشيد

08:35 م 19/11/2025

مارسيل كولر

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، حقيقة مفاوضات الاتحاد المصري لكرة القدم مع السويسري مارسيل كولر مدرب الأحمر السابق، لتولي تدريب الفراعنة خلال الفترة المقبلة خلفاً للوطني حسام حسن.

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"بشأن أنباء تولي كولر تدريب منتخب مصر 'تواصلت مع المهندس هاني أبو ريدة وأكد أن الكلام ده لا أساس له من الصحة تماماً".

وأضاف حارس القلعة الحمراء الأسبق:"لا يوجد أي مفاوضات أو نية لتعيينه مدرباً للمنتخب".

والجدير بالذكر أن منتخب مصر حصد المركز الثالث بدورة العين الدولية بعد الفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح 2-0، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب هزاع بن زايد ضمن تحضيرات الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة.

شوبير

أحمد شوبير الاتحاد المصري لكرة القدم مارسيل كولر حسام حسن هاني أبو ريدة منتخب مصر

