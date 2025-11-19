مباريات الأمس
معايشة البرتغال ترفع جاهزيته.. اقتراح بعودة أحمد عابدين لدعم دفاع الأهلي

كتب : مصراوي

01:49 ص 19/11/2025
يواصل المدافع الشاب أحمد عابدين فترة معايشته في البرتغال، بعدما ظهر بمستوى قوي من ناحية الانضباط البدني والتطوير الفني، مع المنتخب الوطني تحت 20 سنة في بطولة كأس العالم في تشيلي.

ويرغب النادي الأهلي في تدعيم خط الدفاع، بعد ظهوره بمستوى غير ثابت هذا الموسم ووضوح حاجة الفريق لمدافع قادر على الدخول سريعًا في الأجواء والمنافسة على مركز أساسي.

ويعاني الأهلي من تراجع واضح في أداء خط الدفاع هذا الموسم، في ظل محاولات ياسين مرعي لإثبات نفسه، وتحمل ياسر إبراهيم لأعباء كبيرة، وعدم ثبات مستوى أحمد رمضان بيكهام، ما وضع الجهاز الفني في موقف صعب خلال عدة مباريات.

كما يظهر مصطفى العش بعيدًا عن أفضل حالاته، بينما تزيد الإصابات المتكررة لأشرف داري من تعقيد الأزمة، وتدفع النادي لبحث حلول فورية قبل فترة الانتقالات المقبلة.

وفي ضوء هذه الظروف، يُطرح داخل النادي الأهلي اقتراح بعودة أحمد عابدين، باعتباره أحد الخيارات الجاهزة والقادرة على دعم خط الدفاع فورًا إذا تم اتخاذ القرار بعودته.

أحمد عابدين النادي الأهلي الدوري البرتغالي آخر أخبار الأهلي

