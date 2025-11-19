بكى عند بوابة النادي.. كيف نهض مروان عثمان من الرفض إلى قميص منتخب مصر؟

يتصدر اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، المحترف ضمن صفوف نادي بتروجيت، حديث الوسط الرياضي في الفترة الأخيرة، وذلك بعد ارتباط اسمه بمفاوضات من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وينتهي تعاقد حامد حمدان مع بتروجيت بنهاية الموسم الجاري، اي انه يحق له التوقيع لأي فريق في يناير والرحيل مجانا بنهاية الموسم.

في هذا السياق، كشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي ان هناك أحد الأندية الكبري في الدوري القطري يرغب في ضم حامد حمدان".

وواصل:" من المنتظر ان يصل خلال ساعات عرضًا من ناد كبير في قطر لمسؤولي بتروجيت".

وعن عروض الأهلي والزمالك قال المصدر:" لم يحدث أي جديد فيما يخص مفاوضات الأهلي والزمالك، ورغبة اللاعب هي من تحسم الأمر بالنهاية".