"لضمه في يناير".. مصدر يكشف حقيقة تواصل الأهلي مع مهاجم جايس السويدي

كتب - مراسل مصراوي:

07:28 م 18/11/2025
    المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي
    المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي
    المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي
    المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي
    المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة، تقديم إدارة النادي عرضا رسميا للتعاقد مع المهاجم الإيفواري إبراهيما دياباتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2026.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية، إلى تقديم الأهلي عرضا رسميا لجايس السويدي، لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لضم اللاعب مقابل مليون ونصف يورو.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "حتى الآن لا يوجد أي عرض رسمي من جانب الأهلي، إلى فريق جايس السويدي للتعاقد مع المهاجم الإيفواري".

وأضاف: "حتى الآن الأمر لا يتخطى أكثر من عرض من جانب بعض الوكلاء، لكن الأمر لا يرتقي إلى عروض رسمية".

ويسعى الأهلي لتدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعد رحيل وسام أبو علي مهاجم الفريق الأساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2025.

وكان أبو علي رحل عن النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، متجها إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، مقابل 7.5 مليون يورو.

