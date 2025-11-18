إيقاف مبيعات تذاكر كأس العرب بصورة مؤقتة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب إيقاف مبيعات تذاكر المباريات بصورة مؤقتة.

وذكرت اللجنة المنظمة عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء أن المبيعات ستتوقف بصورة مؤقتة خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر.

وأتمت اللجنة المنظمة بيانها بالتنويه إلى أن عمليات البيع ستعود مرة أخرى يوم 21 نوفمبر الجاري.

موعد بطولة كأس العرب 2025

وتستضيف دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025 منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب.

مجموعة مصر في كأس العرب 2025

ويشارك منتخب مصر الثاني تحت قيادة المدير الفني حلمي طولان بمنافسات كأس العرب 2025 إذ يقع في مجموعة تضم: الأردن، الإمارات بالإضافة إلى المنتخب الفائز من مباراة (الكويت و موريتانيا).

