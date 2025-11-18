بقرار أبوريدة.. اتحاد الكرة يدعو الجمعية العمومية للانعقاد

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد لحضور الانعقاد العادي للجمعية المقرر إقامتها بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر في الحادية عشر صباح الخميس الموافق 27 نوفمبر الحالي.

ويسعى اتحاد الكرة لاكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الخاص لجمعيته العمومية لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي الخاصة بالاتحاد، لتصبح متوافقة مع التعديلات التي تم إقرارها مؤخرًا على قانون الرياضة.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية تكون الهيئة الرياضية مُلزمة بالعمل باللائحة الاسترشادية التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة، لحين أقرب اجتماع للجمعية العمومية لاعتماد التعديلات.