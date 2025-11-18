مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

بقرار أبوريدة.. اتحاد الكرة يدعو الجمعية العمومية للانعقاد

كتب : محمد خيري

02:32 م 18/11/2025

الاتحاد المصري لكرة القدم

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد لحضور الانعقاد العادي للجمعية المقرر إقامتها بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر في الحادية عشر صباح الخميس الموافق 27 نوفمبر الحالي.

ويسعى اتحاد الكرة لاكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الخاص لجمعيته العمومية لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي الخاصة بالاتحاد، لتصبح متوافقة مع التعديلات التي تم إقرارها مؤخرًا على قانون الرياضة.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية تكون الهيئة الرياضية مُلزمة بالعمل باللائحة الاسترشادية التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة، لحين أقرب اجتماع للجمعية العمومية لاعتماد التعديلات.

