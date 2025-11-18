"بلاش لمصلحتكم".. شوبير يكشف موقف حسام حسن بعد مكالمة هاني أبوريدة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل حديثه مع هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حول موقف حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني من الرحيل قبل كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

قال "شوبير"، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "تحدثت مع رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة حول مصير حسام حسن والجهاز الفني لمنتخب مصر، وحقيقة رحيلهم".

وأوضح: "أبو ريدة أكد لي أن الاتحاد يساند الجهاز قبل كأس الأمم وممنوع التفكير في رحيل أي عنصر من الجهاز الفني للفراعنة".

وأكمل: "نصيحتي للتوأم هي عدم الانفعال بعد الانتقادات التي تعرضوا لها مؤخرًا، بلاش عشان متتخدش عليكم، والهدوء سيكون سببًا للوصول إلى قمة النجاح مع المنتخب في الفترة المقبلة".

وأوضح: "أرى أن حلمي طولان مدرب منتخب المحليين، صريح جدًا لكنه يحاول أن يعمل بقدر الإمكان وعدم الدخول في أي صدامات لكن مشكلته في من حوله".

واختتم تصريحاته: "لذلك أتمنى أن تصدر كل التصريحات من حلمي طولان ذاته دون تحدث أي عنصر آخر في الجهاز الفني أو الإدارة".