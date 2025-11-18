مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
21:45

الدنمارك

تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلجيكا

- -
21:45

ليشتنشتاين

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
18:00

الإمارات

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
21:00

أوغندا

مباريات ودية - منتخبات

تونس

- -
21:30

البرازيل

جميع المباريات

إعلان

مفيش دوري حتى نهاية 2025.. مواعيد مباريات الزمالك بعد قرار رابطة الأندية

كتب : محمد خيري

11:17 ص 18/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 9 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 9 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 9 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 9 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 9 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 9 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 9 صورة
    فريق الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لخوض عددا من المباريات الهامة، قبل انتهاء هذا العام 2025، على مستوى البطولات المختلفة.

وأصدرت رابطة الأندية مؤخرا، قرارا بتأجيل مباراة الزمالك أمام نظيره سموحة، في بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب انشغال الأبيض، بمباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسوف تقام مباراة الزمالك وسموحة يوم الخميس 12 فبراير 2026 الساعة 5 مساء بدلا من إقامتها يوم الأربعاء 26 نوفمبر المقبل.

ويرتبط نادي الزمالك، خلال الشهر الحالي والمقبل، بثلاث مباريات في بطولة كأس الرابطة، كأس عاصمة مصر، ومواجهتين في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

مواعيد مباريات الزمالك في 2025:

ويسنر موقع مصراوي، خريطة مباريات فريق الزمالك، خلال الفترة المقبلة، وتحديدا قبل نهاية عام 2025.

-الزمالك × زيسكو - 23 نوفمبر - 9 مساء في الكونفدرالية

كايزر تشيفز × الزمالك - 29 نوفمبر - 3 مساء في الكونفدرالية

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك - 9 ديسمبر - 8 مساء في كأس عاصمة مصر

الزمالك × حرس الحدود - 20 ديسمبر - 8 مساء في كأس عاصمة مصر

الزمالك × سموحة - 24 ديسمبر - 8 مساء في كأس عاصمة مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك مواعيد مباريات الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
عاجل.. تخفيف الحكم على المتهم في قضية الطفل ياسين بالبحيرة
قفزة مفاجئة في سعر الدولار مقابل الجنيه
الإجراءات الجنائية.. أقصى مدة لحبس المتهم قبل عرضه على النيابة
ضوابط حصول العامل على مقابل نقدي نظير رصيد إجازاته