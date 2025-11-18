أول رد فعل من كهربا بعد أنباء فسخ عقده مع القادسية الكويتي

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لخوض عددا من المباريات الهامة، قبل انتهاء هذا العام 2025، على مستوى البطولات المختلفة.

وأصدرت رابطة الأندية مؤخرا، قرارا بتأجيل مباراة الزمالك أمام نظيره سموحة، في بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب انشغال الأبيض، بمباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسوف تقام مباراة الزمالك وسموحة يوم الخميس 12 فبراير 2026 الساعة 5 مساء بدلا من إقامتها يوم الأربعاء 26 نوفمبر المقبل.

ويرتبط نادي الزمالك، خلال الشهر الحالي والمقبل، بثلاث مباريات في بطولة كأس الرابطة، كأس عاصمة مصر، ومواجهتين في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

مواعيد مباريات الزمالك في 2025:

ويسنر موقع مصراوي، خريطة مباريات فريق الزمالك، خلال الفترة المقبلة، وتحديدا قبل نهاية عام 2025.

-الزمالك × زيسكو - 23 نوفمبر - 9 مساء في الكونفدرالية

كايزر تشيفز × الزمالك - 29 نوفمبر - 3 مساء في الكونفدرالية

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك - 9 ديسمبر - 8 مساء في كأس عاصمة مصر

الزمالك × حرس الحدود - 20 ديسمبر - 8 مساء في كأس عاصمة مصر

الزمالك × سموحة - 24 ديسمبر - 8 مساء في كأس عاصمة مصر