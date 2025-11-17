أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على كاب فيردي

أول تعليق من شوبير بعد تألق ابنه مصطفى مع منتخب مصر أمام كاب فيردي

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على فوز المنتخب الوطني على حساب الرأس الأخضر اليوم الإثنين، في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة العين الودية الدولية.

وكان المنتخب الوطني، تمكن من تحقيق الفوز اليوم على حساب نظيره كاب فيردي، بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس العين الودية الدولية.

وقال حسن في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "نجحنا في تحقيق أكبر استفادة من مباراتي أوزباكستان والرأس الأخضر، في بطولة العين الودية الدولية، وأشكر كل اللاعبين على مجهودهم في المباراتين".

وأضاف: "⁠الإجهاد وضغط المباريات كانوا سبب في إصابات بعض اللاعبين، مما أدى إلى غيابهم عن معسكر المنتخب، وعلى الرغم من كل هذه الإصابات إلا أننا لم نتأثر بها في البطولة الودية".

وتابع: "أتمنى مساندة المدرب الوطني، أن يكون كل مدربي المنتخبات في مختلف المراحل السنية، من المدربين المصريين، وبناء جيل جديد ومميز من المدربين كما يحدث في مختلف دول العالم".

وواصل: "تمكنا من الصعود إلى بطولة كأس العالم 2026، دون أي هزيمة، الأمر نفسه في تصفيات أمم أفريقيا، الكرة في أفريقيا تتطور وهناك منتخبات كبيرة لم تتأهل".

واختتم حسن تصريحاته: "تعرضنا للكثير من الانتقادات، في الأيام الماضية بعد الهزيمة أمام منتخب أوزبكستان واحترم الانتقادات الإيجابية والفنية فقط".

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر

ويتولى حسام حسن مهمة القيادة الفنية للمنتخب المصري، منذ فبراير من العام الماضي 2024، قاد خلالهم الفراعنة في 18 مباراة.

وخلال 18 مباراة قاد العميد منتخب مصر خلالها، تمكن من تحقيق الفوز في 11 مباراة، حضر التعادل في 5 لقاءات وتلقى الهزيمة في مباراتين.

