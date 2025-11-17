

شهدت مباراة المنتخب المصري اليوم الإثنين أمام كاب فيردي، في بطولة العين الودية الدولية، لقطة مثيرة للجدل، كان بطلها محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني، قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة.



وقبل دقائق قليلة من نهاية مباراة مصر وكاب فيردي، وعند اتخاذ حسام حسن المدير الفني للفراعنة قرارا بإجراء تبديل بدخول مصطفى شوبير بدلا محمد الشناوي، بدت علامات الغضب تظهر على الشناوي.



وخلال مغادرة محمد الشناوي أرضية الملعب، أظهر اعتراضه على الجهاز الفني، بسبب استبداله قبل دقائق من نهاية المباراة والاتجاه إلى ركلات الترجيح.



وعلى الرغم من حالة الغضب، التي غمرت وجه محمد الشناوي خلال استبداله، إلا أنه كان حريصا عقب نهاية المباراة، على مساندة مصطفى شوبير وتهنئته على تألقه في ركلات الترجيح.



مشاركات الشناوي وشوبير في بطولة العين الودية



وكان محمد الشناوي غاب عن مباراة أوزباكستان في نصف نهائي بطولة العين الودية، بسبب الإصابة وشارك بدلا منه في اللقاء الحارس محمد صبحي.



وفي مباراة اليوم أمام كاب فيردي، شارك محمد الشناوي بشكل أساسي في اللقاء، قبل أن يتم استبداله قبل دقائق قليلة من نهاية اللقاء ودخول بدلا منه مصطفى شوبير، الذي تألق في ركلات الترجيح.



وخطف شوبير الأنظار بشدة في ركلات الترجيح، حيث نجح في التصدي لـ 3 ركلات ترجيح، ليقود الفراعنة للفوز على كاب فيردي، واحتلال المركز الثالث ببطولة العين الدولية الودية.



ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن، للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا المقبلة بالمغرب، المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 ديسمبر المقبل حتى يوم 21 من شهر يناير المقبل 2026.



أرقام محمد الشناوي هذا الموسم



وظهر صاحب الـ36 عاما خلال الموسم الحالي، رفقة المارد الأحمر في 15 مباراة بمختلف البطولات، تلقت شباكه خلالهم 15 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات.

