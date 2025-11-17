أول تعليق من شوبير بعد تألق ابنه مصطفى مع منتخب مصر أمام كاب فيردي

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد تألقه أمام كاب فيردي

أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على كاب فيردي

تألق حارس الأهلي ومنتخب مصر مصطفي شوبير، اليوم في ركلات الترجيح أمام منتخب كاب فيردي ولم تسكن شباكه أهداف.



وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر على نظيره منتخب كاب فيردي بركلات الترجيح بنتيجة هدفين دون رد بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

وحصد منتخب مصر المركز الثالث في البطولة الودية التي أُقيمت في الإمارات باستاد "هزاع بن زايد".

مصطفى شوبير ينال تحية لاعبي كاب فيردي بعد هذا الأداء! 🌟



منتخب مصر يحصد المركز الثالث في بطولة العين الدولية بعد الفوز بركلات الترجيح 🇪🇬✅#مصر_كاب_فيردي pic.twitter.com/WofCe1tly3 — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 17, 2025

