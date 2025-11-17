مباريات الأمس
تألق شوبير .. ملخص ركلات الترجيح بين منتخب مصر وكاب فيردي (فيديو)

كتب : محمد الميموني

09:06 م 17/11/2025
    مصطفى شوبير
    مصطفى شوبير يتصدى لركلات الترجيح أمام كاب فيردي

تألق حارس الأهلي ومنتخب مصر مصطفي شوبير، اليوم في ركلات الترجيح أمام منتخب كاب فيردي ولم تسكن شباكه أهداف.

وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر على نظيره منتخب كاب فيردي بركلات الترجيح بنتيجة هدفين دون رد بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

وحصد منتخب مصر المركز الثالث في البطولة الودية التي أُقيمت في الإمارات باستاد "هزاع بن زايد".

ركلات جزاء مصر وكاب فيردي منتخب مصر مصر وكاب فيردي

