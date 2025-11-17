تألق شوبير .. ملخص ركلات الترجيح بين منتخب مصر وكاب فيردي (فيديو)
كتب : محمد الميموني
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
تألق حارس الأهلي ومنتخب مصر مصطفي شوبير، اليوم في ركلات الترجيح أمام منتخب كاب فيردي ولم تسكن شباكه أهداف.
وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر على نظيره منتخب كاب فيردي بركلات الترجيح بنتيجة هدفين دون رد بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.
وحصد منتخب مصر المركز الثالث في البطولة الودية التي أُقيمت في الإمارات باستاد "هزاع بن زايد".
مصطفى شوبير ينال تحية لاعبي كاب فيردي بعد هذا الأداء! 🌟— ADSportsTV (@ADSportsTV) November 17, 2025
منتخب مصر يحصد المركز الثالث في بطولة العين الدولية بعد الفوز بركلات الترجيح 🇪🇬✅#مصر_كاب_فيردي pic.twitter.com/WofCe1tly3
اقرأ أيضًا:
فيديو وصور لملخص مباراة مصر وكاب فيردي
"الموقف الرائع والمشرف".. الزمالك يوجه رسالة لمسؤولي الدولة بعد عزاء محمد صبري