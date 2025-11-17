تريزيجيه يروي أسرار عروض نابولي وإيفرتون بقيادة أنشيلوتي

كشف محمود حسن "تريزيجيه"، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن العروض التي تلقاها من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلال فترة تألقه في الدوري الإنجليزي.

وقال تريزيجيه في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر 2": "كارلو أنشيلوتي طلب ضمي مرتين".

وأضاف: "المرة الأولى كانت مع نابولي، وكنت حينها لا أملك الشهرة الكافية، أما المرة الثانية فكانت مع إيفرتون، حيث تواصل ممثلوه مع وكيلي، لكن الصفقة لم تتم".

وعن المنتخب، أوضح تريزيجيه أنه كان حريصًا على اللحاق بمعسكر المنتخب، وأجرى أشعة رنين مغناطيسي مباشرة بعد مباراة السوبر على أمل المشاركة، مؤكدًا أن اللعب لمنتخب مصر يمثل حلمًا بالنسبة له حتى لو كان في مباريات ودية.

وبخصوص إصابته، أشار اللاعب إلى أنه شعر بآلام في بداية الشوط الثاني من مباراة السوبر بسبب إصابة في العضلة الخلفية، وحاول الاستمرار لكنه لاحظ تراجع مستواه بعد تسديدة غير ناجحة، فطلب الخروج لتجنب التأثير السلبي على الفريق.

